Japonya ve Güney Kore, Kuzey'in tehditlerine karşı işbirliğini artıracak

Güney Kore ile Japonya liderleri, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri dahil güvenlik risklerine karşı ikili işbirliğini artırma kararı aldı.

Güney Kore ile Japonya liderleri, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri dahil güvenlik risklerine karşı ikili işbirliğini artırma kararı aldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore'ye düzenlediği resmi ziyarette Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir araya geldi.

İki lider, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Yoon, burada yaptığı açıklamada, ilişkilerin daha iyi hale getirilmesinde kendisini sorumlu gördüğünü söyledi.

Tokyo'ya martta düzenlediği ziyareti anımsatan Yoon, "İkili ilişkiler ciddi bir gelişme gösteriyor. Geçmişin güzel dönemlerinden daha iyi bir dönem meydana getirme sorumluluğunu hissediyorum" dedi.

Yoon, "(İlişkilerde) İlk başta iyi bir değişiklik yapmak zor ancak bir kez yapıldığında genellikle bu eğilim haline gelir. Bugün Güney Kore-Japonya ilişkilerinin durumu da böyle." ifadelerini kullandı.

Tarihsel sorunların, iki ülke ilişkilerinin ileriye doğru ivme kazanmasına engel olmaması gerektiğini belirten Yoon, "Geçmiş meseleler tam olarak çözülmeden 'ileriye doğru tek bir adım bile atamayacakları' algısından sıyrılmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kişida, Yoon'u G7'ye davet etti

Japonya Başbakanı Kişida da iki ülke liderleri olarak mekik diplomasisinin yeniden başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke diyaloğunun dinamik olarak gelişme gösterdiğini söyledi.

Savaş dönemi sorunlarına değinen ve pek çok kişinin halen, geçmişin acı dolu anılarını unutmamasından dolayı, kalbinin bu acıyı hissedebildiğini belirten Kişida, geçmişe rağmen kalplerini geleceğe açan Güney Kore halkının kendisini duygulandırdığını vurguladı.

Öte yandan Kişida, Güney Kore lideri Yoon'u, 19-21 Mayıs'ta Hiroşima'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Kişida, kente atom bombasının atıldığı 1945'te hayatını kaybeden Koreliler için dikilen anıtı, Yoon ile birlikte ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

İki ülke, yarı iletken tedarik zincirinin güçlendirilmesi için işbirliğini geliştirecek

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamaya göre, iki ülke, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri dahil güvenlik risklerine karşı işbirliğini artırma kararı aldı.

İki ülke, yarı iletken tedarik zincirinin güçlendirilmesi için ekonomik işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

En son Abe gitmişti

Öte yandan Kişida, son 5 yıldır Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japon başbakan oldu. Güney Kore'ye en son 2018'de, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo gitmişti.

Son olarak Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol martta Tokyo'yu ziyaret etmişti.

İkili ilişkilerin son seyri

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile "istismar edilen Koreli kadınlar", iki ülke arasındaki hassas sorunlar olarak biliniyor.

Mayıs 2022'de Güney Kore Devlet Başkanlığını üstlenen Yoon Suk-yeol ve yönetimi, son dönemde Japonya ile "gelecek odaklı komşuluk diplomasisi" vurgusu yapıyor.

Hassas sorunlardan "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik Güney Kore'nin martta duyurduğu yeni önerisi, Tokyo ile Seul arası ikili ilişkilerde yeni bir sayfa olarak tarihe geçti.

Buna göre savaş döneminde Japon firmalarca, zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.

Güney Kore Yüksek Mahkemesinin 2018'de açıkladığı kararlar ise Koreli müştekilere söz konusu tazminatları Japon şirketlerin ödemesi gerektiğini beyan ediyordu.