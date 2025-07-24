Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları İlişkilerde İşbirliği Vurguladı

Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanları, iki ülke ilişkilerinde "istikrar ve yakın iletişimin" sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Tokyo hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Güney Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede İvaya, bakanlık görevine atanması dolayısıyla Cho'yu tebrik etti.

İki bakan görüşmede, Seul-Tokyo ilişkilerinde istikrarlı gelişmenin ve yakın iletişimin sürdürülmesi için çalışma yapılması hususunda anlaştı.

Bakanlar, iki ülkenin ortak müttefiki ABD ile "mevcut stratejik ortamda" hem ikili hem de üçlü işbirliğinin önemini de vurguladı.

Seul hükümetinden yapılan açıklamaya göre Cho, iki ülke ilişkilerini Seul hükümetinin "pragmatik diplomasisinin temel ekseni" olarak niteledi.

Cho, Japonya ve Güney Kore'nin "karşılıklı güven ve anlayışa dayalı, geleceğe odaklı bir ilişki" kurması için birlikte çalışmanın öneminin altını çizdi.

Güney Kore'de hafta başında Dışişleri Bakanlığına atanan Cho, 2019-22'de Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğini üstlenmişti.