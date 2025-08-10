Japonya ve Güney Kore'den İsrail'in Gazze İşgaline Tepki

Japonya ve Güney Kore, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararı almasına karşı çıktı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 8 Ağustos'ta Gazze'yi işgal kararı aldığına işaret edilerek, " Japonya, bu kararın Gazze'de halihazırda vahim haldeki insani durumu daha da kötüleştirmesinden son derece endişeli." ifadesi kullanıldı.

Tüm tarafların müzakerelere dönerek ateşkes ve esirlerin salınması için çalışmaya davet edildiği açıklamada, " Japonya, iki devletli çözümün gerçekleşmesini baltalayacak bu karar gibi eylemlere karşı çıkıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, açlığı da içinde barındıran insani krizi sonlandırmak için önlemler almaya davet edildiği açıklamada, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uyulması talep edildi.

Açıklamada, Japonya'nın, İsrail ve bağımsız Filistin devletinin barış içinde komşuluk ettiği iki devletli çözüme desteği yinelendi.

İnsani krizin kötüleşmesinden endişe duyuluyor

Yonhap'ın, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore, İsrail'in Gazze'yi işgali öngören kararından son derece endişe duyduğunu bildirdi.

"İnsani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki durumun daha da kötüleşme olasılığı konusunda ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Güney Kore'nin iki devletli çözümü desteklediği ve bunun gerçekleşmesini baltalayan eylemlere karşı çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, acilen ateşkese varılması, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların geçişinin güvence altına alınması ve uluslararası hukuka uyulması yoluyla sivillerin korunması çağrısında bulunuldu.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.