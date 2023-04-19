Japonya ve Fransa, Hint-Pasifik'te güvenlik işbirliğinde mutabık

Japonya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Tayvan Boğazı'nda istikrarın önemini vurgulayarak, Hint-Pasifik'te güvenliğin geliştirilmesinde mutabakata vardı.

Japonya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Tayvan Boğazı'nda istikrarın önemini vurgulayarak, Hint-Pasifik'te güvenliğin geliştirilmesinde mutabakata vardı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Tokyo'da, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Fransız Bakan Colonna, Hint-Pasifik ve Avrupa güvenliğinin ayrılmaz olduğunu söyledi.

Görüşmede Hayaşi ve Colonna, Tayvan Boğazı'nda istikrarın önemini teyit ederek Hint-Pasifik'te güvenlik işbirliğinin geliştirilmesinde mutabakata vardı.

Japon Bakan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de Tokyo görüştü. Hayaşi ve Joly, görüşmede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde yakın çalışılmasında anlaştı.