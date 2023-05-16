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Japonya ve Filipinler, Hint-Pasifik'te ikili güvenlik işbirliğini artıracak

Japonya ve Filipinler, Hint-Pasifik'te ikili güvenlik işbirliğini artıracak

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Japonya ve Filipinler Dışişleri bakanları, Hint-Pasifik'te ikili güvenlik işbirliğinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya ve Filipinler Dışişleri bakanları, Hint-Pasifik'te ikili güvenlik işbirliğinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile görüştü.

Görüşmede, Hayaşi ve Manalo, Çin'in nüfuzunu artırdığı Hint-Pasifik bölgesinde, ikili güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesinde anlaştı.

ABD dahil üçlü işbirliğinin güçlendirilmesinde de anlaşmaya varan iki bakan, Japonya'nın Filipinler'e savunma teçhizatı transferi kararından memnun olduklarını kaydetti

Japonya, nisanda, Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesiyle "benzer düşüncedeki" ülkelerin silahlı kuvvetlerine ekipman transferi kararı vermişti.

Bu doğrultuda Japonya hükümeti, 2023 mali yılında, Pasifik'teki komşusu Filipinler'e kıyı gözlem operasyonları için ekipman desteği sağlayacak.

Japonya, OSA yoluyla, gayriaskeri amaçlarla sınırlandırılan Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) kapsamı dışındaki alanlarda gelişen ülkeleri desteklemeyi hedefliyor.

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Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Filipinler Japonya Tokyo Güncel Haberler

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