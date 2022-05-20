Japonya ve Filipinler, Hint-Pasifik bölgesinde barış için işbirliği yapacak - Haberler

Japonya ile Filipinler liderleri, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve refahının güçlendirilmesi için kapsamlı ikili iş birliğinin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Filipinler'de 9 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Ferdinand Marcos'u telefonla arayarak tebrik etti.

15 dakika süren telefon görüşmesinde iki lider, Tokyo-Manila ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kişida ve Marcos, görüşmede "Hint-Pasifik'in barış ve refahının güçlendirilmesi için kapsamlı ikili iş birliğinin geliştirilmesi" konusunda fikir birliğine vardı.

Başbakan Kişida, Çin'in bölgesel faaliyetlerine karşı ülkesinin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde iş birliğini hedeflediğini söyledi.

Marcos ise "oldukça önemli" şeklinde nitelediği Pasifik'teki komşusu Japonya ile ilişkilerin, birçok sahada geliştirilmesini ümit ettiğini söyledi.

Filipinler'de Marcos'un 30 Haziran'da devlet başkanlığını üstlenmesi bekleniyor.