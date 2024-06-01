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Japonya ve Çin Savunma Bakanları Arasında Anlaşma

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Japonya ve Çin Savunma Bakanları, acil durum hattı üzerinden iletişimi sürdürme ve diyalog teşvikine yönelik anlaşmaya vardı. İki ülkenin güvenlik endişeleri ve bölgedeki sorunlar üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Japonya ve Çin Savunma Bakanları, iki ülke savunma otoriteleri arası kurulan acil durum hattı üzerinden iletişimin sürdürülmesi ile diyalog ve görüş alışverişinin teşvik edilmesi konularında anlaşmaya vardı.

Çin Savunma Bakanı Dong Cün ve Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumlarından, Singapur'daki "Shangri-La Diyaloğu" marjında görüştü.

İki ülkenin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Doğu Çin Denizi bölgesinde "çok sayıda güvenlik endişesi"nin bulunduğunu kaydeden Kihara, Tokyo-Pekin arasında "açıkça müzakereler" gerçekleştirilmesi çağrısı yaptı.

Filipinler-Çin güvenlik güçlerinin "egemenlik sorunları" yaşadığı Güney Çin Denizi'ndeki gidişata yönelik endişelerini dile getiren Kihara, Tayvan Boğazı'nda da barış ve istikrarın önemini vurguladı.

Görüşmede Dong ve Kihara, iki ülke savunma otoriteleri arasında geçen yıl kurulan acil durum hattı üzerinden iletişimin devam etmesi ile iki ülke arası diyalog ve görüş alışverişinin teşvik edilmesinde mutabık kaldı.

Çinli Bakan Dong, Asya'daki komşu iki ülkenin birbirlerini "tehdit" olarak değil, "işbirliği ortağı" olarak gördükleri siyasi mutabakatı hayata geçirecek somut politika ve eylemleri uygulamaya çalışması gerektiğini belirtti.

Geçen yıl, dönemin Japonya ve Çin savunma bakanları, Shangri-La Diyaloğu'nda görüşme gerçekleştirmişti.

Japon Bakan Kihara, Eylül 2023'te ve Çinli Bakan Dong Aralık 2023'te bakanlık görevini üstlenmişti.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen foruma, çok sayıda bölge ülkeleri ve bölge dışından hükümet temsilcileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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