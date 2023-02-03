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Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları "tüm seviyelerde yakın iletişim" hedefliyor

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Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları 'tüm seviyelerde yakın iletişim' hedefliyor

Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında "tüm seviyelerde" yakın iletişiminin korumasında fikir birliğine vardı.

Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında "tüm seviyelerde" yakın iletişiminin korumasında fikir birliğine vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Çin Dışişleri Bakanları Çin Gang telefonda görüştü.

Aralık 2022'de bakanlık görevini üstlenen Çin'in, Japon mevkidaşıyla ilk teması olarak kayda geçti. 50 dakika süren görüşmede Hayaşi, mevkidaşına başarılar diledi.

İki ülke arasında "tüm seviyelerde yakın iletişimin korunmasında" mutabık kalan Bakanlar, "yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin kurulması" için çalışılacağını taahhüt etti.

Japon Bakan, Pekin yönetiminin, Japonya etrafında yoğunlaşan askeri faaliyetlerine yönelik kaygılarını iletti ve Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarının önemini vurguladı.

Hayaşi, 2011'de Fukuşima nükleer sızıntısı sonrası Çin yönetiminin, Japon gıda ürünlerine uyguladığı ithalat yasağının yakın zamanda kaldırılmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığına göre, Bakan Çin ise görüşmede, Japon tarafının, ikili tarih ve Tayvan dahil bazı konularda "söz ve eylemlerinde temkinli davranmasını" ümit ettiğini belirtti.

Bakan Çin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun bahar aylarında, okyanusa salıverilmesi planına yönelik, ülkesinin endişelerini aktardı.

2023 yılının, "1978 Barış ve Dostluk Antlaşması'nın" 45. yıl dönümüne dikkati çeken Bakan Çin, ikili ilişkilerin geliştirilmesini teşvik edilmesine istekli olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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