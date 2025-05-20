Japonya ve Bulgaristan, Gazze Ateşkesi'ne Destek Verdi

Japonya ve Bulgaristan, Gazze Ateşkesi'ne Destek Verdi
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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Tokyo'da bir araya gelerek Gazze'deki ateşkesin uygulanması ve Orta Doğu'daki şiddetin durdurulması konusundaki desteklerini yinelediler.

Japonya ve Bulgaristan, İsrail'in bozduğu Gazze'de ulaşılan ateşkese desteğini yineledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, başkent Tokyo'da bir araya geldi.

İkili, yaptıkları toplantının ardından Japonya-Bulgaristan ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükselten ortak açıklamaya imza attı.

Açıklamada, Japonya ve Bulgaristan, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek verdiklerini açıkladı ve Kuzey Kore ile Rusya arasında "artan askeri işbirliğini" kınadı.

Gazze'deki durumla ilgili olarak iki liderin "bölgesel istikrarı tehdit eden ve sivillerin hayatlarını paramparça eden Orta Doğu'daki yıkıcı şiddet döngüsünden duyulan" endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Her iki ülke de esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın genişletilmesi dahil olmak üzere, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin tam olarak uygulanmasına yönelik desteklerini yinelemektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "uluslararası hukukla uyumlu iki devletli çözüme dayalı, kapsamlı ve kalıcı adil bir barışa" ulaşılmasını amaçlayan girişimlere destek verildiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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