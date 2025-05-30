Japonya ve Bangladeş'ten Hint-Pasifik'te Savunma Anlaşması

Japonya ve Bangladeş liderleri, Hint-Pasifik bölgesinde istikrarın sağlanması hedefiyle iki ülke arası savunma teknolojileri anlaşması imzalanmasında mutabık kaldı.

Kyodo ajansı haberine göre Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Tokyo'yu ziyaret eden Bangladeş geçici hükümetine "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus ile görüştü.

Görüşmede, Hint-Pasifik bölgesinde istikrara yönelik bağlılıklarını yineleyen İşiba ve Yunus, iki ülke arası savunma teknolojilerine yönelik anlaşma imzalanması için mutabakata vardı.

İki lider, Japon hükümetince fonlanan Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesinde Bangladeş'e taahhüt edilen 5 devriye gemisinin teslimatının hızlandırılmasında mutabık kaldı.

Japon basınında, Tokyo hükümetinin OSA kapsamında, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında, bölgede "benzer düşüncedeki ülkelerle" askeri işbirlikleri hedeflediği kaydedildi.