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Japonya ve Bangladeş, BM Güvenlik Konseyi reform görüşmelerinde iş birliği yapacak

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Japonya ve Bangladeş, BM Güvenlik Konseyi reform görüşmelerinde iş birliği yapacak

Japonya ve Bangladeş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi görüşmelerinde iş birliği yapacak.

Japonya ve Bangladeş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi görüşmelerinde iş birliği yapacak.

Başkent Tokyo'yu ziyaret eden Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile görüştü.

Görüşmede ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa yönelik tavrını aktaran Bakan Hayaşi, saldırıların uluslararası düzenin temelini sadece Avrupa'da değil, Asya'da da sarstığını söyledi.

Hayaşi, statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesine tahammül edilemeyeceğini belirterek, Rusya'nın sivillere zarar vermesini şiddetle kınadığını belirtti.

Momen de Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyduğunu kaydetti.

İki bakan, saldırıları kınayan ve Rus güçlerinin Ukrayna'dan çekilmesine yönelik çağrıda bulunan BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı oylamasında Rusya'nın veto yetkisini kullanmasını anımsattı.

Bakanlar, iki ülkenin, konseyin reform sürecine yönelik müzakere aşamalarında koordinasyon içerisinde kalınmasına yönelik fikir birliğine vardı.

Hayaşi ve Momen, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesi ve alıkoyduğu Japon vatandaşları konularında da ikili iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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