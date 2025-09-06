Japonya ve Avustralya'dan E1 Projesi'ne Karşı Ortak Açıklama

Japonya ve Avustralya, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda binlerce yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşasını öngören "E1 Projesi"ne karşı çıkıldığını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Savunma Bakanı Nakatani Gen'in, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Marles ile dünkü "2+2" formatındaki görüşmelerinin ardından ortak açıklama yayımlandı.

Görüşmede Gazze'deki kıtlık başta olmak üzere Orta Doğu'daki durumla ilgili "ciddi endişelerin" ele alındığı belirtilen açıklamada, bölgede "acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda binlerce yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşasını öngören "E1 Projesi"ne karşı çıkılan açıklamada, iki devletli çözüme olan destek de yinelendi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki insani yardımların engelsiz şekilde artarak sürmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi de yaralandı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.