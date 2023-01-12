Japonya ve Arjantin istikrarlı gıda ve enerji kaynakları için işbirliği yapacak

Japonya ve Arjantin dışişleri bakanları, istikrarlı gıda ve enerji kaynakları için yakın işbirliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardı.

Japonya ve Arjantin dışişleri bakanları, istikrarlı gıda ve enerji kaynakları için yakın işbirliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Latin Amerika gezisi kapsamında gittiği Buenos Aires'te Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile görüştü.

Hayaşi görüşmede, gıda ve enerji güvenliğinde Arjantin'in öneminin arttığını belirterek, ülkesinin ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Görüşmede Hayaşi, Japon firmaların, Latin Amerika ülkesindeki iş durumlarının geliştirilmesi ve yatırımlarını artırabilmelerine yönelik taleplerini iletti.

Arjantinli Bakan Cafiero da Japon yatırımlarının artırılması vasıtasıyla, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artacağından umutlu olduğunu aktardı.

İki bakan görüşmede, istikrarlı gıda ve enerji kaynakları ile silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Hayaşi ve Cafiero görüşmede kurala dayalı, serbest ve açık uluslararası düzenin korunmasının öneminin de altını çizdi.

Japon Bakan, mevkidaşını, Arjantin Milli Takımı'nın Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması dolayısıyla da tebrik etti.