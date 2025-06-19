Japonya ve Almanya Ekonomi ve Güvenlikte İşbirliğini Güçlendiriyor

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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ekonomi ve güvenlik konularında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. İki lider, görüşmede ilişkilerin daha da ilerletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve ülkeyi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ekonomi ve güvenlik konularında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Steinmeier'in ülkeyi ziyareti üzerine İşiba'yla görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki yakın ilişkiyi memnuniyetle karşıladığını ifade eden İşiba, bu ziyaretin, söz konusu ilişkilerin ilerletilmesi için bir vesile olmasını umut ettiğini kaydetti.

Steinmeier ise burayı tekrar ziyaret etmesinin, Japonya'nın önemli bir partner olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca iki lider, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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