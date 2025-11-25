Haberler

Japonya ve ABD Liderleri, İşbirliğini Yeniden Teyit Etti

Güncelleme:
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki yakın işbirliğini yeniden teyit ederek, önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülkenin yakın işbirliğini yeniden teyit etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Takaiçi ve Trump yaklaşık 25 dakika telefonda görüştü.

Takaiçi, görüşmede Trump'a hem Japonya'ya yaptığı son ziyaretle ilgili bir gazeteye el yazısıyla yazdığı mesajı hediye ettiği için hem de Ukrayna'da barışın sağlanmasında ABD'nin gösterdiği çabalar için teşekkürlerini iletti.

Trump konuşma sırasında ABD-Çin ilişkilerinin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Takaiçi G20 Zirvesi hakkında konuştu.

İkili, Japonya ve ABD'nin yakın işbirliğini yeniden teyit ederek, iki ülke arasındaki ittifakın güçlendirilmesi, Hint-Pasifik bölgesinin durumu ve karşı karşıya olunan çeşitli zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel


