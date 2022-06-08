Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası askeri tatbikat yaptı - Haberler

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Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası askeri tatbikat yaptı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası askeri tatbikat yaptı

Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptığı füze denemeleri sonrası Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) savaş uçaklarıyla tatbikat düzenledi.

Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptığı füze denemeleri sonrası Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) savaş uçaklarıyla tatbikat düzenledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya ile ABD, Pyongyang'ın hafta sonu kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap niteliğinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikata, Çitose üssünden Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait dört F-15, ve Misawa üssünden ABD Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 katıldı.

Tatbikatın, "Japonya ve ABD'nin her duruma müdahale edebilecek güçlü arzusu" ile "ikili ittifakını güçlendirmek için yakın iş birliğine" dikkat çektiği vurgulandı.

Son askeri tatbikat, ABD ve Japonya'nın son iki haftada düzenlediği ikinci askeri tatbikat olarak kayda geçti.

İki ülke, Kuzey Kore'nin biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denediği 25 Mayıs'ta da benzer bir askeri tatbikat düzenlemişti.

5 Haziran'daki son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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