Japonya ve ABD'den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için ikili ittifak vurgusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya ve ABD'den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için ikili ittifak vurgusu

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya ve ABD'den 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' için ikili ittifak vurgusu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini ziyaret eden ABD heyetiyle "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için ikili güvenlik ittifakının korunması konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini ziyaret eden ABD heyetiyle "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için ikili güvenlik ittifakının korunması konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'ya gelen Senatör Lindsey Graham liderliğindeki ABD heyetiyle ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kişida ile ABD heyeti, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için Japonya-ABD güvenlik ittifakı taahhütlerinin korunmasında mutabık kaldı.

Ülkesinin, bölgesel barış ve refahın korunması için çabaladığını ifade eden Kişida, ikili ittifakın önemine dikkati çekerek bu ittifakın "siyasi parti farklılıklarını" ortadan kaldırdığını belirtti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Japonya, Senatör, Tokyo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title