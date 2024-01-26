Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'ne USG cihazı bağışladı
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Türkiye Ofisi, Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek USG (ultrasonografi) cihazı bağışında bulundu. Japon heyet, hastaneyi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bağışlanan USG cihazı, radyoloji birimine başvuran hastaların kullanımına sunulacak. Başhekim Yardımcısı Ayşenur Gezer Buğrul, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'na destekleri için teşekkür etti.
Japonya Uluslararası işbirliği Ajansı Türkiye Ofisi Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek USG (ultrasonografi) cihazı bağışında bulundu.
Japon heyet hastaneyi de gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Heyet radyoloji birimine başvuran hastaların istifadesine sunulmak üzere USG (ultrasonografi) cihazı bağışında bulundu.
Başhekim Yardımcısı Ayşenur Gezer Buğrul, destekleri için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansına teşekkür etti.