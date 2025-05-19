Japonya Tarım Bakanı, Pirinç Açıklamalarından Pişmanlık Duydu

Japonya Tarım Bakanı, Pirinç Açıklamalarından Pişmanlık Duydu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Tarım Bakanı Eto Taku, çok pirinci olduğu yönündeki açıklamalarının tepkilere yol açmasının ardından pişmanlık duyduğunu belirterek, bu sözlerinin sorun oluşturduğunu ifade etti. Pirinç fiyatlarının artmaya devam ettiği Japonya'da hükümet, acil durum rezervlerinden piyasalara müdahale etti.

Japonya Tarım Bakanı Eto Taku, fiyatların yükseldiği dönemde "çok pirinci" olduğuna yönelik açıklamasından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Bakan Eto, dün bağış toplama partisinde yaptığı konuşmada yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirildi.

Eto'nun "Pirinç satın almıyorum. Destekçilerim bana bol miktarda verdikleri için evimde satabileceğim kadar çok pirinç var." yönündeki açıklamaları vatandaşların tepkisini çekti.

Bakan Eto, açıklamaları "sorun oluşturduğu için pişmanlık duyduğunu" kaydetti.

Gazetecilere konuşan Eto, "Çok fazla pirincim olduğunu ve satabileceğimi söylediğimde çok ileri gittim." ifadesini kullandı.

Eto, ifadesini düzeltmek niyetinde olduğunu kaydederek tartışmalı sözleri nedeniyle istifa etmeyeceğini, Tarım Bakanı olarak sonuç üretmeye çalışacağını belirtti.

Japonya'da artan pirinç fiyatları

Japonya'nın geleneksel mutfağında önemli yer tutan pirinç üretiminin, son dönemdeki iklimsel olaylar ve doğal afetler nedeniyle olumsuz etkilenmesi üzerine Tokyo hükümeti, artan fiyatları baskılamak amacıyla bu yıl ilk defa şubatta yaklaşık 210 bin ton acil durum pirinç rezervini piyasaya sürmüştü.

Hükümetin bu hamlesine rağmen ülke genelinde pirinç fiyatları artmaya devam ediyor.

Hükümet verilerine göre, martın son haftasında 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı, geçen yıla kıyasla iki kat artarak 29 dolara yükseldi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler

Akaryakıt istasyonunda öldüresiye dayak! Olayın sebebi ortaya çıktı
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Şampiyonluk kutlayan aile bebeklerini yolun ortasında unuttu

Şampiyonluk kutlayan aile bebeklerini yolun ortasında unuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.