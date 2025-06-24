Japonya, Tarihinde İlk Kez Kendi Sınırları İçinde Füze Tatbikatı Gerçekleştirdi

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Japon ordusu, Hokkaido Adası'nda 300 askerin katılımıyla ilk kez ülke sınırları içinde füze tatbikatı yaptı. Type-88 tipi gemisavar füzelerin kullanıldığı tatbikatın sonuçları değerlendirme aşamasında.

Japonya, kendi sınırları içinde ilk kez füze tatbikatı yapıldığını duyurdu.

Japon ordusundan yetkililer, ülkenin kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası'ndaki atış alanında füze tatbikatı yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, ülke sınırlarındaki ilk füze tatbikatına Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 300 askerin katıldığını belirtti.

Tatbikatın, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre açıkta bulunan ve içinde insan olmayan bir tekneye karşı Type-88 tipi kısa menzilli gemisavar füzelerle yapıldığını kaydeden yetkililer, sonuçların henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Japonya daha önceki füze denemelerini ABD ve Avustralya gibi diğer ülkelerin topraklarında yapmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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