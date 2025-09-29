Haberler

Japonya, Sri Lanka'ya İnsansız Hava Araçları Gönderecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, Sri Lanka ile savunma işbirliğini güçlendirmek amacıyla ülkeye insansız hava araçları (İHA) göndereceğini duyurdu. İki ülkenin liderleri, bu kararın Sri Lanka'nın gözetleme ve keşif becerilerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Japonya, savunma alanındaki işbirliğini güçlendirme kapsamında Sri Lanka'ya insansız hava araçları (İHA) göndereceğini duyurdu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ülkeye resmi ziyarette bulunan Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake ile Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, iki liderin, Japonya hükümetince finanse edilen Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) programı kapsamında, Sri Lanka'nın gözetleme, keşif ve afet yardımı kapasitesini güçlendirmek amacıyla İHA gönderilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

İşiba konuşmasında, "Sri Lanka'daki barış ve istikrar, Hint-Pasifik'in barış ve refahı için vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Dissanayake de ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Japonya tarafından sağlanacak gelişmiş İHA'ları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?
Galatasaray'da sezon sonunda veda! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Sezon sonunda veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.