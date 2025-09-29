Japonya, Sri Lanka'ya İnsansız Hava Araçları Gönderecek

Japonya, savunma alanındaki işbirliğini güçlendirme kapsamında Sri Lanka'ya insansız hava araçları (İHA) göndereceğini duyurdu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ülkeye resmi ziyarette bulunan Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake ile Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, iki liderin, Japonya hükümetince finanse edilen Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) programı kapsamında, Sri Lanka'nın gözetleme, keşif ve afet yardımı kapasitesini güçlendirmek amacıyla İHA gönderilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

İşiba konuşmasında, "Sri Lanka'daki barış ve istikrar, Hint-Pasifik'in barış ve refahı için vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Dissanayake de ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Japonya tarafından sağlanacak gelişmiş İHA'ları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.