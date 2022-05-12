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Japonya, Sberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya, Sberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu

Japon hükümeti, Rusya'nın finansal kuruluşlarından Sberbank ile özel bankalarından Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu.

Japon hükümeti, Rusya'nın finansal kuruluşlarından Sberbank ile özel bankalarından Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu.

Japonya, G7 liderlerinin çevrim içi düzenledikleri görüşmenin ardından Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları artırma kararı aldı.

Bu kapsamda hükümet, Rusya'nın finansal kuruluşlarından Sberbank ile özel bankalarından Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu.

Japon vatandaş ve şirketlerin Rusya'ya, kendilerine yüzde 10 ve üstü hisse sağlayacak yatırımları gerçekleştirmesi yasaklandı.

Rus firmalara geri ödeme vadesi 1 yılı aşan kredilerin sağlanmasına da yasak getirildi.

Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin dahil 141 kişinin mal varlıkları da donduruldu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Hükümet, Japonya, Rusya, Güncel, Haberler

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