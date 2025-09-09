Japonya Savunma Bakanı'ndan Uluslararası Güvenlik Vurgusu

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, "serbest, açık ve istikrarlı uluslararası düzenin" ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, ülkelerin savunma işbirliğini geliştirmesinin önemini vurguladı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Nakatani, Güney Kore Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen yıllık "Seul Savunma Diyaloğu 2025" forumunda konuştu.

Uluslararası arenada güvenlik ortamındaki değişimlere dikkati çeken Nakatani, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarına atıfta bulundu.

Ülkeler arası savunma işbirliğini geliştirmenin "vazgeçilmez" olduğunu belirten Nakatani, "Serbest, açık ve istikrarlı uluslararası düzen şu anda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Uluslararası düzeni korumalıyız ancak bunu tek bir ülkenin çabalarıyla başarmak gerçekçi değil." ifadesini kullandı.

Aynı değerleri paylaşan ülkelerin savunma işbirliğini güçlendirmesi, bölgesel barış ve istikrara yönelik çabalarda sinerji oluşturmasının önemini vurgulayan Nakatani, "Japonya, tüm ülkeler için en iyi ortak olarak savunma alanında işbirliğini ve dayanışmayı teşvik edecek. Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrara birlikte katkıda bulunalım." dedi.

Filipinler ile görüşme

Forum marjında Nakatani, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ile yaptığı ikili görüşmede, Çin'in bölgesel nüfuzu karşısında iki ülke savunma işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaşmaya vardı.

Nakatani, görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamasında, "Filipinler ile savunma işbirliğini derinleştirmek, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrar açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.