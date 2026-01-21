Haberler

Japonya Savunma Bakanı ülkesi ile NATO arasındaki iş birliğinin öneminin giderek arttığını belirtti

Güncelleme:
Japonya Savunma Bakanı Koizumi, Davos'ta NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede, Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin ayrılmaz olduğunu belirterek, Japonya'nın NATO ile ilişkilerini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Avro-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin "ayrılmaz" olduğunu belirterek, Japonya ile NATO arasındaki işbirliğinin stratejik öneminin giderek arttığını vurguladı.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı marjında NATO Genel Sekreteri Mark ???????Rutte ile bir araya gelen Koizumi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmenin detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koizumi, Japonya'nın NATO ile ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunun altını çizerek, güvenlik alanındaki işbirliğinin artırılmasının bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu aktardı.

Avro-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin "ayrılmaz" olduğuna işaret eden Koizumi, Japonya-NATO işbirliğinin daha da önem kazandığını kaydetti.

Koizumi ayrıca, Davos temasları kapsamında Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile de bir araya geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Haberler.com

