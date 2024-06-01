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Japonya Savunma Bakanı, bölgedeki statükonun değiştirilmesine karşı çalışmaları sürdürecek

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Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, bölgedeki statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi girişimlerine karşı benzer düşüncedeki ülkelerle çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi. Kihara, Asya-Pasifik bölgesinin güvenlik forumlarından Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, bölgedeki statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi girişimlerine karşı benzer düşüncedeki ülkelerle çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Asya-Pasifik bölgesinin güvenlik forumlarından Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu'na katılan Kihara, "Bölgeler Arası Güvenlik Zorlukları" oturumunda konuştu.

Hint-Pasifik ve ötesinde krizlerin patlak verme ihtimaline dikkati çeken Kihara, "Ne yazık ki son yıllarda bölgeler arası çoklu, eş zamanlı kriz ve kazara çatışma riski önemli ölçüde arttı." dedi.

Japon Bakan, Hint-Pasifik'teki güvenlik ortamı konusunda kesinlikle iyimser olamayacaklarını belirterek, Kuzey Kore'nin füze denemeleri de dahil meydan okumalarının üstesinden gelmek için daha fazla işbirliği çağrısı yaptı.

Bölgedeki ittifakların güçlendirilmesinin gerilimleri artırabileceği görüşünü reddeden Kihara, ülkesinin savunma ve güvenlik ortaklıkları ağını genişletmeyi ve öz savunma kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

"Uluslararası düzenin kaderi bizim tercihlerimize bağlı"

Japonya'nın Avrupa'daki ortaklarıyla da ilişkilerini güçlendirmeye çabaladığına işaret eden Kihara, "Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın korunması, tüm uluslararası toplumu ilgilendiren ortak bir çıkar ve Japonya buna liderlik etmeye kararlı." ifadesini kullandı.

Kihara, "Uluslararası düzenin kaderi bizim tercihlerimize bağlı. Japonya'nın kuvvet üstünlüğü yerine hukukun üstünlüğünü, bölünme yerine dayanışmayı ve baskı yerine işbirliğini seçmesinin nedeni bu." diye konuştu.

Japon Bakan, ülkesinin bölgedeki statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi girişimlerini önlemek ve arzu edilen güvenlik ortamını oluşturmak için benzer düşüncedeki ülkelerle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

21. Shangri-La Diyaloğu, merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da düzenleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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