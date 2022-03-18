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Japonya, Rusya'ya yaptırım paketini genişletti

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya, Rusya'ya yaptırım paketini genişletti

Japonya, Rusya yönetimi ve iş dünyasına yönelik ekonomik yaptırım paketini genişletti.

Japonya, Rusya yönetimi ve iş dünyasına yönelik ekonomik yaptırım paketini genişletti.

Japon hükümeti, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'nın yönetim ve iş dünyasına yönelik kapsamlı yaptırımlarını artırıyor.

Hükümet, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları dahil 15 kişi ile 9 örgütün daha mal varlıklarının dondurulduğunu bildirdi.

Yaptırım uygulananlar arasında Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun başkanı İgor Kostyukov ile silah şirketi Rosoboronexport da yer aldı.

Böylelikle Japonya'nın ekonomik yaptırım uyguladığı Rus birey ve örgütlerin sayısı 95'e yükseldi.

Japonya, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracağını da duyurmuştu.

Öte yandan destek kapsamında Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek, kasket ve kış mevsimi uyumlu muharebe üniformaları gönderilmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Hükümet, Ukrayna, Japonya, Rusya, Güncel, Haberler

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