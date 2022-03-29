Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi - Haberler

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Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi.

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi.

Başbakan Kişida Fumio kabinesi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletti.

Güncellenen yaptırım mevzuatı kapsamında Rusya'ya lüks araç ile mücevher ve sanat eserleri gibi lüks ürünlerin ihracatına yasak getirildi.

Uygulama 5 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, konuya ilişkin "Sert yaptırımların uygulanması için G-7 ülkeleriyle dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Ukrayna, Japonya, Tragger, Rusya, Güncel, Haberler

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