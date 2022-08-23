Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek Güncel Haberler Japon hükümetinin, Ukrayna'da saldırılarını sürdüren Rusya'ya uyguladığı yaptırımları sürdüreceği bildirildi. Japon hükümetinin, Ukrayna'da saldırılarını sürdüren Rusya'ya uyguladığı yaptırımları sürdüreceği bildirildi. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, 7. ayına giren Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Rusya karşıtı yaptırımlarını sürdüreceğini ifade etti. Hayaşi, ülkesinin, Başbakan Kişida Fumio'nun talimatı doğrultusunda, G-7 ülkeleriyle iş birliği halinde yaptırım uygulamak dahil "diplomatik karşılıkları" sürdüreceğini aktardı. Rusya ve Ukrayna'daki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlayacaklarını belirten Hayaşi, Japonya'nın savunma sistemini koruyacaklarını kaydetti. Savunma Bakanı Hamada Yasukazu da gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'nın savunmasını güçlendireceklerini vurgulayarak, "Hint-Pasifik bölgesinde statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi girişimleri meydana gelebilir." dedi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Ukrayna Japonya Japon Rusya Güncel Haberler

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