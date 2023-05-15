Japonya, Rusya ve Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyuyor

Japon hükümeti, Rusya ve Çin'in Asya'da artan askeri işbirliğinden endişe duyduğunu, Avrupa güvenliğinin, Hint-Pasifik güvenliğinden ayrı tutulamayacağını açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İsveç'in başkenti Stockholm'de Hint-Pasifik Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren zirvede, Rusya ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerine tepki gösterdi.

Rusya ile Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyduklarını aktaran Hayaşi, Rusya-Ukrayna krizinin Avrupa'nın güvenliğinin Hint-Pasifik güvenliğinden ayrılamayacağını gösterdiğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının uluslararası düzenin temelini sarstığını belirten Hayaşi, bu savaşın uluslararası toplumun ortak cevabıyla karşılaşması gerektiğini söyledi.

Hayaşi, "Aksi takdirde, diğer bölgelerde de benzer meydan okumalar ortaya çıkacak, barışımızın ve refahımızın temelini oluşturan mevcut düzen temelden altüst olabilir." diye konuştu.

Japon Bakan, Çin'in, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerini sürdürdüğünü ve Tayvan Boğazı'nda askeri faaliyetlerini artırdığını kaydetti.

Hayaşi, "Ayrıca Çin ve Rusya, bombardıman uçaklarının ortak uçuşları ve Japonya yakınlarında ortak deniz tatbikatları da dahil olmak üzere (bölgede) askeri işbirliklerini güçlendiriyor." dedi.

Kuzey Kore'nin "benzeri görülmemiş sıklıkta ve tarzda" balistik füze denemelerini anımsatan Hayaşi, bu denemeler vasıtasıyla bölgede "provokasyonların tırmandığı" uyarısında bulundu.