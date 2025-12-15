Haberler

Japonya ikiz pandaların Çin'e dönmesiyle 50 yıl sonra pandasız kalacak

Tokyo'daki ikiz pandalar ocak ayı sonunda Çin'e iade edilecek, bu durum Japonya'nın yaklaşık 50 yıl sonra pandasız kalacağı anlamına geliyor. Hükümet, iki ülke arasındaki dostluğu sürdürme umudunu dile getirirken, son gelişmeler ilişkilerde belirsizlik yaratıyor.

Japonya, başkent Tokyo'daki ikiz pandaların ocak sonunda Çin'e iade edilmesiyle yaklaşık 50 yıl sonra ülkede panda bulunmayan bir döneme girecek.

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo yönetimi, 2021'de Ueno Hayvanat Bahçesinde doğan pandalar "Xiao Xiao" ve kız kardeşi "Lei Lei"nin, iki ülke arasındaki ödünç verme anlaşması gereği ocak sonuna kadar Çin'e dönmesi gerektiğini açıkladı.

Açıklamada, ikiz pandaları görmek için halka açık ziyaretlerin son gününün 25 Ocak olduğu ifade edildi.

Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, basın toplantısında, Japonya'nın yaklaşık 50 yıl sonra pandasız kalmasına ilişkin, "Pandalar aracılığıyla sürdürülen temasların devam etmesini umuyoruz." dedi.

Kihara, bu tür değişimlerin iki ülke halkları arasındaki kamuoyu algısının iyileştirilmesine uzun süredir katkı sağladığını vurguladı.

Tokyo'daki pandalar, Çin'den üreme araştırmaları kapsamında ödünç getirilen ebeveynlerinden dünyaya geldikleri için mülkiyet hakları Çin'e ait bulunuyor.

Japonya ile Çin arasında dostluğun simgesi olarak görülen yeni panda kiralanmasına ilişkin beklentilerin ise Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Tayvan'a ilişkin açıklamalarının ardından iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilim nedeniyle belirsizliğini koruduğu kaydediliyor.

Komşu ülkeler arası gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
