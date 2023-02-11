Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli ve uçağı Türkiye'ye gönderilecek Güncel Haberler Japonya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarda görev alacak Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve uçağını Türkiye'ye yollayacak. Japonya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarda görev alacak Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve uçağını Türkiye'ye yollayacak. SDF personelinin, 6 Şubat'taki depremler sonrası sahada faal kuruluşlarla koordinasyon sağlayacağı, uçağın ise bölgelere tıbbi malzeme nakledeceği bildirildi. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgelerinde görev almak üzere Türkiye'ye sağlık ekibi göndermeye karar verildiğini duyurdu. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Japonya Türkiye Güncel Haberler

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