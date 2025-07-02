Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Ankara'da Kutlandı

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Japonya Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Güler, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, ilişkilerin coğrafi uzaklığa rağmen karşılıklı saygı ve anlayış temelinde geliştiğini söyledi.

Diplomatik ilişkilerinin başladığı tarihlere dair anekdotlar paylaşan Güler, Ertuğrul Fırkateyni faciasının, güçlü ve samimi bir dostluğun temelinin atılmasına yol açtığını aktardı.

Güler, "Bugün ise geçmişten gelen bu dostluk, çeşitli alanlardaki iş birlikleri sayesinde daha da pekişmekte; hem halklarımızın yakınlaşmasına hem de ülkelerimizin refahına katkı sağlamaktadır. İkili ilişkilerimizin, diplomatik temasların 100. yıl dönümüne ulaşması da bu dostluğu daha anlamlı bir boyuta taşımıştır." dedi.

Bakan Güler, iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye ulaşmasını temenni ettiğini belirtti.

Diplomatik çaba

Büyükelçi Katsumata da, 1 Temmuz'un Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, kuvvetlerin uluslararası topluma katkıda bulunma konusunda da önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

"Bu yıl uluslararası toplum için İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü. Ancak ne yazık ki, Rusya'nın Ukrayna işgali ve Ortadoğu'daki çatışmalar da dahil olmak üzere savaş sonrası en zor güvenlik durumu ve insani ortamla karşı karşıyayız." diyen Katsumata, bu kritik zamanlarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Katsumata, "Japonya, ciddi bir durumda bulunan Ukrayna ve Ortadoğu hususunda, önemli rol oynayan Türkiye de dahil olmak üzere ilgili ülkelerle yakın işbirliği içerisinde aktif bir şekilde diplomatik çaba sarf etmektedir." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Katsumata, 2024'te Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı.

Japonya Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Saito Naoki de, Ertuğrul Fırkateyni gibi, geçmişte iki ülke arasında yaşanan olayları anlatarak, Türkiye ve Japonya'nın zor günlerde birbirinin yanında olduğunu belirtti.

Saito, "Sadece ihtiyaç anında dost olmaktan daha fazlası olmalıyız. Hem Japonya hem Türkiye çok karmaşık güvenlik ortamlarında konumlanmakta. İlişkilerimizi sadece kriz zamanlarında değil, sürekli olarak da derinleştirebilmemizi umuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikramı yapıldı.