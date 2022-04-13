Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, acil durumlarda yabancıları tahliye edebilecek

Japonya'da parlamento, Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) sadece yabancılara yönelik denizaşırı kurtarma operasyonu düzenlemesini sağlayacak tasarıyı yasalaştırdı.

Danışman Meclisi (Sangiin), SDF'nin, Japon vatandaşları refakati olmaksızın yabancılara yönelik kurtarma faaliyetine engel olan kısıtlamanın kaldırılmasını kapsayan tasarıyı kanunlaştırdı.

Buna göre, SDF, terör ve çatışma dahil acil durumlarda, Japonya'nın resmi personelinin beraberinde bulunmayan yabancılara yönelik denizaşırı tahliye operasyonu düzenleyebilecek.

Öz Savunma Kuvvetleri, Japonya'ya ait büyükelçilik ve denizaşırı resmi kuruluş personeli dahil yabancı uyrukluları kriz bölgesinden, bir Japon vatandaşı olmadan tahliye edebilecek.

Yasanın, SDF uçaklarının görevlendirilmesi bahsinde yer alan "(operasyonun) güvenli şekilde düzenlenebileceği zaman" ibaresi, "muhtemel tehlikelerden kaçınacak önlemler alındığı sürece" şeklinde güncellendi.

SDF, revize edilen yasayla Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının istişareleri doğrultusunda, hükümete ait tahliye uçaklarının yanı sıra daha geniş yelpazede nakliye uçaklarını da kullanabilecek.

Başbakan Kişida Fumio kabinesinin şubat başında onayladığı tasarı, geçen ay ortasında Temsilciler Meclisinden (Şuugiin) geçmişti.

Afganistan tahliyesi

ABD askerlerinin çekilmesi sonrası 2021'de Taliban'ın hakimiyetine giren Afganistan'a, Kabil Büyükelçiliği personeli dahil yaklaşık 500 kişiyi kurtarmak üzere görevlendirilen SDF, yasal kısıtlamalar sebebiyle az sayıda Japon vatandaşını tahliye edebilmişti.

Operasyonda SDF personeli, önceki yasa kapsamında "güvenliliği teyit edilen" yerel bir havalimanının dışına çıkamamış, tahliye edilmeyi bekleyen birçok kişi ise güvenlik kontrol noktaları sebebiyle kendi yöntemleriyle havalimanına ulaşamamıştı.