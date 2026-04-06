Japonya'dan Pakistan'ın Orta Doğu'daki gerilimdeki arabulucu rolüne övgü

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Doğu'da tırmanan gerilime karşı Pakistan'ın arabulucu rolünü takdir ettiklerini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Motegi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar telefonda görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'da kötüleşen durumdan ciddi endişe duyduğunu kaydeden Motegi, Japonya'nın tutumunun, gerilimin bir an önce düşürülmesi olduğunu ifade etti.

Motegi, Pakistan'ın gerilimin tarafları arasındaki arabulucu rolünü takdir ettiklerini, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği konusunda da İslamabad ile yakın işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Dar da görüşmede, gerilimin düşürülmesine ve kalıcı barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü girişimi desteklemeye hazır olduklarının altını çizdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.