Japonya Nükleer Düzenleme Kurulu çalışanı, gizli bilgiler içeren iş telefonunu Çin'de kaybetti

Japonya Nükleer Düzenleme Kurulu (NRA) çalışanının, Kasım 2025'te Çin'e yaptığı ziyaret sırasında üst düzey gizli bilgilerin bulunduğu iş telefonunu kaybettiği bildirildi.

Japon NHK kanalının haberine göre, NRA Sekreterliğinden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan kurul çalışanının, iş telefonunu, Kasım 2025'te Çin'in Şanghay kentine yaptığı kişisel ziyareti sırasında kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, bu çalışanın, 6 Kasım 2025'te NRA'ya üst düzey gizli bilgilerin bulunduğu akıllı telefonunu kaybettiğini bildirdiği aktarıldı.

Telefonda, "nükleer tesislerde terör karşıtı tedbirler" gibi alanlarda nükleer güvenlikten sorumlu çalışanların iletişim bilgileri ve isimlerinin kayıtlı olduğu ifade edilen açıklamada, bu bilgilerin sızdırıldığına dair henüz bulgu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, hükümete bağlı Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonunun olaydan haberdar edildiği kaydedildi.

NRA'nın, benzer olayların yaşanmaması için çalışanların yurt dışı seyahatleri sırasında iş telefonlarını götürmesini yasaklamak gibi koruyucu tedbirler almayı planladığı ifade edildi.