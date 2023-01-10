Japonya'nın Yamaguchi Kenti Açıklarında Karaya Oturan Destroyerden Petrol Sızıyor

TOKYO, 10 Ocak (Xinhua) -- Japon Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) destroyeri ülkenin batısındaki Yamaguchi kenti açıklarında karaya oturdu.

TOKYO, 10 Ocak (Xinhua) -- Japon Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) destroyeri ülkenin batısındaki Yamaguchi kenti açıklarında karaya oturdu.

Japonya'da yerel basında yer alan haberlere göre, Inazuma destroyeri, deniz yatağındaki birkaç kayaya çarpması sonrasında petrol sızdırıyor.

Olay, yerel saatle 12.30 (TSİ 06.30) sıralarında, "geminin gövdesinde güçlü bir titreşim" hissettiklerini belirten destroyerin mürettebatı tarafından sahil güvenliğe bildirildi.

Japonya'nın devlet yayın kuruluşu NHK, Savunma Bakanlığı ve Japon Sahil Güvenliği'nin destroyerin deniz yatağındaki kayalara oturduğunu ve hareket edemediğini doğruladığını duyurdu.

Son haberlere göre, olayda yaralanan olmazken, gemideki hasar nedeniyle az miktarda petrol denize sızmış olabilir.

NHK, kayalıklarda mahsur kalan geminin güvertesinde bulunan yaklaşık 20 mürettebatın, hasarlı destroyerden akan petrolü emmesi için beyaz bir çarşaf gibi görülen bir şeyi denize attıklarının görüldüğünü belirtti.