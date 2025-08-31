Japonya'nın Suriye İçin BM Projesine 5,5 Milyon Dolar Katkı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, Suriye'deki yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler projesine 5,5 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı. Proje, özellikle Humus ve Halep illerinde altyapı çalışmaları yapmayı hedefliyor.

Japonya'nın, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından yaşam koşullarının geliştirilmesi konusundaki Birleşmiş Milletler (BM) projesine 5,5 milyon dolar katkı vereceği belirtildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetle BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında Suriye konusunda bir proje imzalandığı duyuruldu.

Söz konusu projenin, Humus ve Halep illerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi için altyapı çalışmaları yapılmasını amaçladığına işaret edilen açıklamada, Japonya'nın bu projeye 5,5 milyon dolar katkı sağlayacağı aktarıldı.

UN-Habitat'tan yapılan açıklamada ise hem iç savaşın hem de 6 Şubat 2023'teki depremlerin Halep ve Humus'taki altyapıya ciddi zarar verdiği ve bu projeyle bölgeye katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.