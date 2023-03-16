Japonya'nın Silah Ticaretini Yoğunlaştırma Hamlesi Protesto Edildi
Güncel Haberler
CHİBA, 16 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın Chiba kentindeki Makuhari Messe Kongre Merkezi önünde düzenlenen protestoya katılan insanlar, 15 Mart 2023.
CHİBA, 16 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın Chiba kentindeki Makuhari Messe Kongre Merkezi önünde düzenlenen protestoya katılan insanlar, 15 Mart 2023.
Yüzlerce Japon Çarşamba günü Tokyo yakınlarındaki bir askeri teçhizat fuar alanının dışında biraraya gelerek, Japonya'nın silah ticaretini yoğunlaştırma hamlesini protesto etti.
DSEI Japan 2023 diye adlandırılan üç günlük etkinlik Çarşamba günü Tokyo'nun doğusundaki Chiba kentinde bulunan Makuhari Messe Kongre Merkezi'nde başladı. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel