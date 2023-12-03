Japonya'nın Pasifik kıyısında küçük tsunamiler gözlemlendi

TOKYO, 3 Aralık (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji İdaresi, Filipinler'in güneyindeki bir adanın açıklarında Cumartesi gecesi meydana gelen depremlerin ardından, Pazar günü erken saatlerde Japonya'nın Pasifik kıyısı boyunca uzanan bölgelerde küçük tsunamiler gözlemlendiğini açıkladı.

İdare, yerel saatle 04.27'de Tokyo yakınlarındaki Izu volkanik adalar zincirindeki Hachijo Adası'nda 40 santimetre yükseklikte tsunami gözlemlendiğini belirtti.

İdareye göre, Japonya'nın batısındaki Wakayama ve Kochi vilayetlerinin kıyı bölgelerinde de yerel saatle 05.00'de yüksekliği 20 santimetreye ulaşan tsunamiler kaydedildi.

İdare, Japonya için tüm tsunami uyarılarını yerel saatle 09.00 civarında kaldırdı.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim İdaresi'ne göre şu ana kadar herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi.