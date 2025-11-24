Haberler

Japonya'nın Okinawa Eyaletinde Su Kesintisi: Patlama 370 Bin Haneyi Etkiledi

Güncelleme:
Okinawa eyaletinde baraj ve su arıtma tesisi arasındaki ikmal hattında meydana gelen patlama, 17 ilçede su kesintisine yol açtı. Patlamanın etkisiyle 370 bin hane su sıkıntısı yaşayacak. Bazı işletmeler ve okullarda önlemler alınıyor.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde baraj ve arıtma tesisi arasındaki ikmal hattında meydana gelen patlamanın, 17 ilçede su kesintisine yol açacağı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Okinawa'nın kuzeyindeki Ogimi bölgesinde bir baraj ile su arıtma tesisi arasındaki ikmal hattında patlama meydana geldi.

Okinawa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre patlama, adada yoğun nüfuslu Naha ilçesi dahil 17 ilçede 370 bin haneyi etkileyecek su kesintisine yol açacak.

Eyalet geneline yönelik tasarruf çağrıları yapılırken, rezervuarların seviyesine bağlı olarak su kesintilerinin daha fazla ilçede yaşanabileceği belirtildi.

Bazı kaplıca tesisleri, restoranlar ile demir yolu istasyonlarında umumi tuvaletler bu süreçte geçici olarak kapatıldı, okullarda eğitimin yarım güne düşürülmesinin planlandığı aktarıldı.

Tomigusuku ilçesinde bir market işletmecisi açıklamasında "Yaklaşık 100 kasa (su) stokumuz bir saatte tükendi. Müşteriler aynı anda üç, dört kasa alıyor." dedi.

Patlama sonrası onarım faaliyetinin başlatıldığı ikmal hattının 1967 yılında döşendiği ve patlamanın ikmal hattının eskimesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından ilk açıklama geldi
