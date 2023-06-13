Japonya'nın Nükleer Atık Suyunu Okyanusa Boşaltma Planı Güney Kore'de Protesto Edildi
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SEUL, 13 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen gösteride, Japonya'nın radyoaktif atık suyunu okyanusa boşaltma planını protesto eden insanlar, 12 Haziran 2023.
SEUL, 13 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen gösteride, Japonya'nın radyoaktif atık suyunu okyanusa boşaltma planını protesto eden insanlar, 12 Haziran 2023.
Binlerce Güney Koreli balıkçı Pazartesi günü Seul'deki parlamento binası yakınlarında toplanarak Japonya'nın Fukushima Daiichi nükleer santralinin radyoaktif atık sularını Pasifik Okyanusu'na boşaltma planını protesto etti. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel