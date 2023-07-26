Japonya'nın nüfusu 800 binden fazla düştü, yabancı nüfus ise 3 milyona ulaştı

Japonya'nın nüfusu 2022'de 800 binden fazla düşüş gösterirken, yabancı nüfus ise yüzde 10 artarak 3 milyona ulaştı. Ülkede ilk defa 47 bölgede nüfus düşüşü yaşandı.

Japonya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkenin nüfusu 2021'e göre 2022'de 800 binden fazla düşüş gösterdi. Ülkedeki yabancı nüfusun sayısı ise yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 3 milyona ulaştı.

Japonya İçişleri Bakanlığı'nın nüfus verilerinde ülkenin 14'üncü yılda da nüfusunda düşüş görüldü. Şu ana kadarki yıllık en fazla düşüş, 1979'da, 771 bin olarak kaydedilmişti. 2022'de ise ülkenin nüfusu 800 bin azaldı. Japon medyası, ülkede ilk defa 47 bölgede de düşüş olduğuna dikkat çekti.

Ülkede yerel nüfus azalırken, yabancı nüfus artıyor. Verilere göre yabancı nüfus yüzde 10 artış gösterdi ve yaklaşık 3 milyona ulaştı. Yerel nüfusun aksine tüm bölgelerde yabancı nüfusun arttığı ifade edildi.