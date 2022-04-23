Japonya'nın kuzeyinde turistik tekne kayboldu - Haberler

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Japonya'nın kuzeyinde turistik tekne kayboldu

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın kuzeyinde turistik tekne kayboldu

Japonya'nın kuzeyinde içinde 26 kişinin bulunduğu turistik tekneyle irtibat kesildi.

Japonya'nın kuzeyinde içinde 26 kişinin bulunduğu turistik tekneyle irtibat kesildi.

İki kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcunun bulunduğu gezi teknesi "Kazu I" Hokkaido açıklarında kayboldu.

Teknenin vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirildi.

İmdat çağrısı öncesi "Kazu I" en son Şiretoko Yarımadası açıklarında görüldü.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre olduğunu duyurdu.

Arama faaliyetleri kapsamında Japonya Sahil Güvenliği bölgeye 6 devriye gemisi ve helikopter sevk etti.

Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de irtibatın kesildiği bölgeye arama kurtarma uçağı gönderdi.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olaya yönelik görev gücü kurulduğunu açıkladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya, Güncel, Haberler

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