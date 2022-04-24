Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik teknede yer alan 7 kişi kurtarıldı - Haberler

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Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik teknede yer alan 7 kişi kurtarıldı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik teknede yer alan 7 kişi kurtarıldı

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde kaybolan turistik tekneden 7 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde kaybolan turistik tekneden 7 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kuzeydeki Hokkaido'da irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I" ve yolcularını arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası açıklarında 7 yolcunun kurtarıldığını duyurdu.

Kurtarılanların bilincinin kapalı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde iki kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

Tur firması Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıkladı.

Gezi teknesinin dün sabah vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurdu.

Devriye gemileri, helikopter dahil hava unsurlarının sevk edildiği bölgede arama faaliyetleri devam ediyor.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olaya yönelik görev gücü kurulduğunu açıklamıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Sahil Güvenlik, Japonya, Güncel, Haberler

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