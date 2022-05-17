Japonya'nın kuzeyinde kaybolan teknenin yolcuları için 'satürasyon dalgıçları' devrede

Japonya'nın kuzeyinde 23 Nisan'da kaybolan gezi teknesinin yolcularının bulunması çalışmalarına özel teknik kullanacak dalgıçlar da katılacak.

Japonya Sahil Güvenliği açık sularda ve bölge polis güçlerinin de Şiretoko Yarımadası'nın güney bölgelerinde arama faaliyetleri 25. gününde sürüyor.

Kyodo ajansının haberine göre şimdiye kadar kullanılan su altı dronları, yüzeyden 120 metre aşağıdaki gezi teknesinde kimseyi saptayamadı.

Böylelikle, daha derin sularda arama faaliyeti yürütebilecek "satürasyon dalgıçları" takımının, bölgeye sevk edilmesine karar verildi.

Faaliyeti yürütecekleri derinlikteki su basıncına vücutlarının uyum sağlayabilmeleri için dalgıçlar, oksijen ve helyum karışımını birlikte soluyor.

Abaşiri Limanı'ndan ayrılacak teknik dalgıç takımının, hafta içinde arama faaliyetlerini tekne içinde ve çevresinde genişletmesi bekleniyor.

Sahil Güvenlik, en son 28 Nisan'da 3 kişinin ölü bulunduğunu açıklamış, ölü bulunan tekne yolcusu sayısı 14'e yükselmişti.

Batan teknenin enkazı, Şiretoko Yarımadası açıklarında, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) su altı kamerasıyla 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Olay

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

"Kazu I" gezi teknesi 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında Şari bölgesindeki Utoro limanından ayrılmıştı.

Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali göndermişti.

Tur sahibi firma Shiretoko Yuransen, tekneyle irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.