Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Hokkaido'nun Nemuro ve Şibetsu kıyıları açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerel saatle 22.27'de ve yerin 60 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı. Sarsıntının Hokkaido geneli ile Aomori, İwate, Miyagi eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Japonya Güncel Haberler

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