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Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

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Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Hokkaido'nun Nemuro ve Şibetsu kıyıları açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 22.27'de ve yerin 60 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Hokkaido geneli ile Aomori, İwate, Miyagi eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Japonya Güncel Haberler

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