Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.

Başbakan Kişida Fumio, Twitter'dan kıyı eyaletleri için verilen tsunami uyarısına dikkati çekerek halka gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Bölge genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi, Başbakanlıkta acil durum merkezi kuruldu.

Japan Railways East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu kapsamlı demir yolu seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Tokyo Electric Power (TEPCO) işletimindeki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde olası anormal bir durumun henüz araştırıldığı bildirildi.

Kıyı eyaleti İbaraki'de, Japan Atomic Power (JAPCO) işletimindeki Tokai Dai-ni nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı belirtildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Meteoroloji, Fukuşima, Tsunami, Japonya, Güncel, Haberler

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