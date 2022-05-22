Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki "Dai-içi" ve "Dai-ni" ile İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Meteoroloji, Fukuşima, Japonya, Deprem, Güncel, Haberler

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