Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki İbaraki eyaleti açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki İbaraki eyaleti açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İbaraki açıklarında yerel saatle 15.55'te 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının İbaraki'ye komşu Fukuşima eyaleti ile Toçigi, Gunma ve Çiba bölgelerinde de hissedildiği kaydedildi.

İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadığı bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Pasifik Okyanusu Meteoroloji Japonya Deprem Güncel Haberler

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