Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem
AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 00.04'te 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.
JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel